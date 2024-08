"Un Belvedere di Colori": Agnone si unisce contro la Violenza sulle Donne

L'evento "Un belvedere di colori" che si terrà ad Agnone il 25 agosto alle ore 16.30, presso il belvedere la Ripa, è un'iniziativa significativa contro la violenza sulle donne. Questa manifestazione, organizzata dall'associazione MeToo in collaborazione con le Uncinettine di Agnone, fa parte del progetto "Viva Vittoria Isernia". Durante l'evento, verranno esposti quadrati colorati fatti a maglia, realizzati da volontari e sostenitori per sensibilizzare e diffondere un messaggio di solidarietà. Oltre all'esposizione dei quadrati colorati sarà allestito un laboratorio per bambini, “Uncinettando”.

Interverranno le Uncinettine che raccontano il progetto Viva Vittoria Isernia , il presidente dell'Associazione Me Too Molise, Pasqualino De Mattia, l'Amministrazione comunale, a chiusura ci sarà un Aperi Uncinetto

I quadrati esposti rappresentano simbolicamente l'unione e la forza collettiva nel combattere la violenza di genere. L'invito è a partecipare e a supportare questa importante causa, contribuendo a creare una comunità più consapevole e attiva nel contrastare ogni forma di violenza contro le donne.