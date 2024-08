Minacce a Miss Molise 2023: Biglietti intimidatori recapitati al padre e al datore di lavoro

“Ucciderò la vostra miss”. E' il testo minaccioso scritto su un biglietto anonimo trovato oggi sul cruscotto dell'auto del padre di Miss Molise 2023, Martina Di Stefano. Un altro biglietto, con lo stesso messaggio e scritto con la stessa grafia, è stato lasciato presso l'abitazione del datore di lavoro di Martina, la titolare di un negozio d'abbigliamento dove la ragazza lavora come modella. La famiglia Di Stefano si è rivolta ai carabinieri di Santa Croce di Marigliano (Campobasso).



Miss Molise 2023 non ha saputo indicare nessuno come sospetto, né in altre occasioni aveva ricevuto minacce.



A scatenare la rabbia di qualcuno potrebbe essere stata la visibilità che la ragazza ha avuto nelle ultime settimane proprio in qualità di Miss Molise.



La patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, e il Concorso, hanno espresso solidarietà a Martina condannando l'episodio e ribadendo l'impegno in tutte le sedi contro la violenza, anche morale, nei confronti delle donne.

