CASEARIA 2024: La Fiera dei Formaggi Italiani torna ad Agnone dal 30 agosto al 1° settembre

CASEARIA 2024: TUTTO PRONTO PER LA FIERA DEI FORMAGGI ITALIANI

La seconda edizione è in programma ad Agnone dal 30 agosto al 1 settembre prossimi AGNONE (IS) - Oltre 70 espositori in rappresentanza di 15 regioni, circa 100 tipologie di formaggi, convegni, master class, wine drink, talk sanitari e workshop. Programma nutrito quello della seconda edizione di Casearia - Fiera dei formaggi italiani, in programma ad Agnone (Is) il 30, 31 agosto e 1 settembre prossimi.

Una vera e propria esperienza sensoriale di cui godere negli stand con i pecorini biologici della Toscana, la burrata di Andria, i caprini tipo francese, la bufala, il roccaverano, gli speziati siciliani, il bruss della Liguria per finire con il fior di latte del Molise. La più grande manifestazione della filiera del latte del Centro Sud cresce e vuole rappresentare anche le best practices legate all’innovazione e all’ambiente.

Grazie a Enel Casearia potrà, infatti, fregiarsi del bollino verde in tema di fonti rinnovabili, in quanto prima fiera alimentata da energia prodotta con zero emissioni. “Sarà una edizione particolarmente ricca – ha spiegato Giuseppe di Pietro, presidente dell’Associazione culturale Casearia - che risalta la crescita avuta in termini di qualità e quantità. Questo dimostra che l’intuizione di dare, nel Centro-Sud, un palcoscenico nazionale al settore è stata centrata in pieno. Da sottolineare, inoltre, che Casearia rappresenta un enorme volano per la crescita delle aziende molisane e un formidabile veicolo di promozione territoriale”.

Un evento quello di Agnone, patrocinato tra gli altri anche dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che sarà ricchissimo di contenuti e presenze: non solo una Fiera ma una “full experience” destinata a divenire sempre più punto di riferimento di un comparto nazionale in forte sviluppo per produzione ed esportazioni, occasione di valorizzazione di prodotti, tradizioni, territori, saperi e sapori.

“Siamo molto contenti di ospitare per il secondo anno consecutivo Casearia e grati al presidente dell’associazione organizzativa Giuseppe Di Pietro e al figlio Erasmo che con determinazione danno voce, forza e sviluppo al nostro territorio – afferma Daniele Saia, sindaco di Agnone – La filiera lattiero-casearia è il cuore economico dell’Alto Molise e una manifestazione di così grande caratura è occasione di rinnovata fiducia per l’intero comparto, per tutto il territorio e soprattutto rappresenta un messaggio importante per i giovani che possono prendere ispirazione ed iniziative per il loro futuro”

. L’inaugurazione alle ore 11 venerdì 30 agosto con la presenza, tra gli altri, del sottosegretario del Mipaaf Luigi D’Eramo, del presidente nazionale di Unioncamere, Andrea Prete e delle autorità comunali, regionali e parlamentari del Molise. Ai visitatori Casearia offrirà tre giorni di eventi tra cui lo Spazio Salute, con seminari di medici specialisti e biologi nutrizionisti a disposizione gratuitamente degli utenti sui temi legati all’ alimentazione, alle allergie ed intolleranze e al rapporto tra benessere animale e qualità dei prodotti

. Una vera novità sarà il Sensory Game di Valentina Bergamin, assaggiatrice pluripremiata. Ricchissimo anche il parterre degli ospiti ai convegni e workshop. Ad Agnone arriveranno l’imprenditore Oscar Farinetti, il giornalista esperto di gastronomia Edoardo Raspelli, il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli. In programma anche la premiazione dei formaggi in concorso, selezionati dai giudici dell’Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi), con il trofeo artistico realizzato dagli scultori della millenaria Pontificia Fonderia di campane Marinelli di Agnone.

Visite guidate organizzate durante la tre giorni permetteranno ai visitatori di Casearia di conoscere meglio il patrimonio di arte, storia e cultura della cittadina altomolisana.

L’Ufficio Stampa Si allega il programma completo di CASEARIA 2024 Contatti: info@fieracasearia.it - Tel. +39 377 0829148 Per gli accrediti dei colleghi della stampa, tv e blogger: ufficiostampa@fieracasearia.it

PROGRAMMA: https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2024/P/Programma-Fiera-Casearia-2024.pdf

MODULO RICHIESTA ACCREDITO STAMPA: https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2024/R/Richiesta-accredito-stampa.pdf