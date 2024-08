Agnone spreca oltre un milione di litri d'acqua al giorno: Il Consigliere Greco accusa il Sindaco Saia di mancanza di trasparenza e di programmazione

Andrea Greco, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, non ci sta di fronte a quella che definisce l'intolleranza alle critiche da parte del Sindaco di Agnone, Daniele Saia, che è anche Presidente della Provincia. "Il Sindaco Saia è allergico alle critiche, ma finalmente la verità è venuta fuori," dichiara Greco, riferendosi al problema della rete acquedottistica di Agnone, che perde 12,5 litri di acqua al secondo. Una situazione che, secondo il consigliere, porta allo spreco di oltre un milione di litri di acqua potabile al giorno, con costi che ricadono sui cittadini.

Ecco quanto dichiarato dal consigliere Greco:

Il sindaco Saia, anche Presidente della Provincia, è allergico alle critiche! Ma finalmente LA VERITÀ È VENUTA FUORI.

Dopo le mie sollecitazioni, il Sindaco ha dovuto ammettere un dato inconfutabile. La rete acquedottistica di Agnone perde 12,5 litri di acqua al secondo. Sapete cosa significa? Che ogni 24 ore, se non si effettuano chiusure, 1.080.000 litri di acqua potabile vanno buttati. Significa che Agnone ha il primato negativo in rapporto alla popolazione in Molise. Significa che Molise Acque quell'acqua la fattura al gestore e ovviamente quei costi poi li paghiamo noi cittadini. In pratica tutta l'acqua che arriva nel serbatoio comunale (se la conduttura rimane aperta) va persa completamente. Secondo voi questa è programmazione? Secondo voi questo è normale? Senza chiusure buttiamo nel sottosuolo oltre un milione di litri di acqua al giorno che in un modo o nell'altro altro paghiamo però non posso dirlo altrimenti il Sindaco Saia fa appello alla democrazia.

A questo dato va aggiunto che da Capo d'acqua partono per Agnone dai 19 ai 22 litri al secondo che nel tragitto vengono captati da contrade e attività commerciali. Siamo sicuri che si tutto il territorio comunale non ci siano abusi?

A questo serve la democrazia, a far venire fuori la verità a scapito di chi parla di trasparenza ma la applica solo quando è obbligato. Il Sindaco Saia parla di trasparenza, allora da cittadino mi piacerebbe capire come sono stati affidati 340.000 euro di lavori, a chi e mediante quale procedura. Ma soprattutto: per fare cosa? E come mai oggi restiamo il paese con maggiori criticità di tutto il Molise? Avrò premura di fare un accesso agli atti così da vederci chiaro.

È meglio che l'allergia alle critiche il primo cittadino se la fa passare perché in democrazia, lui è stato votato per fare il Sindaco, io sono stato votato per fare il Consigliere regionale. E anche se dovessi essere l'unico voglio realmente vedere chiaro.

A quei cittadini di Agnone che oggi sanno un po' di più su questa vicenda e pensano che "non devo disturbare" vi dico solo che l'opposizione serve a questo: anche a stimolare il dibattito politico in un Paese sempre più cieco e sordo. Tenetevi forte perché le prossime bollette dell'acqua faranno piangere, e tutti i costi aggiuntivi li pagheremo senza sconti.