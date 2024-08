Aree rurali e montane, finanziate 19 nuove micro imprese

Diciannove nuove micro imprese in ambito extra agricolo che si trovano in aree rurali e montane del Molise potranno beneficiare di un finanziamento complessivo di circa 450 mila euro.

Lo rende noto l'assessore regionale alle Politiche agricole, Salvatore Micone.

L'aiuto all'avvio delle start-up è finanziato da fondi Next Generation EU per interventi di 20.000 euro per quelle situate nelle aree montane e di 30.000 euro per quelle delle aree rurali. "Un primo passo amministrativo - ha commentato Micone - per dare seguito al contributo che permetterà di finanziare 19 nuove imprese molisane che creeranno nuovi centri di economie locali in aree particolarmente svantaggiate del nostro territorio, contribuendo fattivamente al mantenimento della vitalità delle comunità, sia sotto l'aspetto economico che socio culturale. Le nuove imprese e le nuove imprenditrici ed imprenditori genereranno nuova linfa al territorio anche attraverso attività innovative".