Olympia riparte: Iscrizioni Aperte e nuovi obiettivi per la Scuola Calcio, Rosa di qualitÃ  nel Torneo di Eccellenza

Dopo il ripescaggio in Eccellenza, la società Olympia Agnonese è al lavoro per costruire una squadra competitiva, in grado di affrontare con serenità il campionato. Gli scambi tecnici sono continui, e l'obiettivo è valorizzare i giovani talenti locali, molti dei quali quest'anno sono stati inseriti nella prima squadra.

Nel frattempo, riparte con grande entusiasmo l'attività della scuola calcio, sotto la supervisione tecnica di Antonio Dell'Oglio, ex calciatore di Serie A, e con il coordinamento organizzativo dell'inossidabile responsabile Sica. La scuola calcio dell'Olympia non si limita solo a far crescere i ragazzi tecnicamente, ma punta soprattutto a favorire la loro il divertimento, integrazione, socializzazione e a far vivere loro nuove esperienze di vita.

Un elemento distintivo della scuola calcio è la sua capacità di attrarre ragazzi non solo da Agnone, ma anche da regioni vicine come l'Alto Chietino e il Vastese. Questo è reso possibile grazie alla collaborazione con i sindaci di Schiavi, Piluso e di Agnone, Daniele Saia, che condividono la visione di trasformare Agnone in un centro calcistico e sportivo di riferimento per l'Alto Molise e l'Abruzzo.

A conferma del livello di eccellenza raggiunto, la scuola calcio dell'Olympia sarà anche quest'anno affiliata al Sassuolo Calcio, garantendo incontri periodici con tecnici qualificati. Come sottolineato dal responsabile Sica, questa partnership offrirà ai ragazzi opportunità di crescita e confronto con professionisti di alto livello, consolidando il percorso di sviluppo sportivo e umano dei giovani calciatori