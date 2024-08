Presidio dei Lavoratori del Trasporto Pubblico a Guardialfiera: Protesta per le Condizioni di Sicurezza sulla SS 647

Le segreterie regionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UGL Autoferro e FAISA CISAL hanno annunciato un presidio di protesta che si terrà venerdì 30 agosto 2024, dalle ore 10:30 alle 11:30, presso il bivio di Guardialfiera sulla SS 647. L'iniziativa, alla quale parteciperanno circa una ventina di lavoratori del trasporto pubblico, ha lo scopo di evidenziare le condizioni critiche e pericolose della fermata di servizio pubblico presente in quell'area.

I dipendenti delle imprese di trasporto pubblico denunciano da tempo la situazione insostenibile in cui si trovano a operare quotidianamente. Essi sono esposti a rischi di varia natura, non solo fisici, ma anche legati alla mancata osservanza delle norme di sicurezza. La fermata in questione, infatti, non solo è priva di regolare autorizzazione, ma risulta essere in palese contrasto con l'articolo 158 del Codice della Strada e l'articolo 352 del relativo regolamento di esecuzione.

Durante il presidio, i lavoratori utilizzeranno bandiere, altoparlanti e altri strumenti di propaganda per sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti sulla necessità di intervenire urgentemente per mettere in sicurezza la fermata. Le organizzazioni sindacali chiedono con forza un intervento immediato per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti del servizio di trasporto pubblico.

Le segreterie regionali hanno già inoltrato comunicazione al Prefetto di Campobasso, al Questore e al Comando Provinciale dei Carabinieri, oltre che al Presidente della Giunta Regionale del Molise, per informare ufficialmente dell'evento e delle ragioni della protesta.

