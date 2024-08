Riapertura Scuole- DisparitÃ  nelle mense scolastiche: La primaria ad Agnone ancora senza mensa

La città di Termoli si prepara a garantire una ripresa scolastica serena e funzionale. Oggi, l’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino e il dirigente Marcello Vecchiarelli hanno incontrato i dirigenti scolastici per definire i dettagli sull’apertura della mensa scolastica. A partire dal 10 settembre, i bambini degli asili nido potranno usufruire del servizio mensa, mentre dal 23 settembre sarà il turno degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie. Per accedere al servizio, è necessario effettuare l’iscrizione online attraverso il portale Termoli Ristonova, autenticandosi tramite SPID o CIE.

In contrasto, ad Agnone non è prevista l’attivazione del servizio mensa per i bambini della scuola primaria anche per l’anno scolastico 2024-2025. Nonostante le richieste dei genitori, i bambini saranno costretti a restare seduti sui banchi per sei ore consecutive, con una merenda intorno alle 11 a sostituire il pasto. La settimana corta e l’orario prolungato (dalle 8:00 alle 14:00) portano a una situazione in cui i bambini pranzano a casa solo intorno alle 14:45. Questa mancanza di mensa scolastica limita anche l’ampliamento del tempo che i ragazzi possono trascorrere a scuola.

A livello regionale, il Molise presenta una situazione disomogenea. La Fondazione Openpolis riporta che, nelle aree interne, il Molise conta solo 23 mense su 44 scuole (52,3%), rispetto a regioni come la Basilicata, che ha il 72,8% delle scuole con mensa nelle aree interne. Il Molise si colloca tra le ultime regioni in Italia per la presenza di mense scolastiche, e Agnone è un esempio di questa disparità in relazione alla scuola primaria.

In contrasto, il comune di Isernia si distingue come l'unico in Molise incluso tra i beneficiari dei contributi del fondo per le mense biologiche. Il sindaco Piero Castrataro ha annunciato che questa inclusione sottolinea l’unicità del comune a livello regionale.

Il Ministero dell’Istruzione ha recentemente pubblicato un avviso per estendere il tempo pieno scolastico e migliorare le infrastrutture, inclusa la costruzione o ristrutturazione delle mense, con una dotazione finanziaria di oltre 515 milioni di euro. Il 40% di queste risorse è riservato al Mezzogiorno.

La riapertura delle scuole mette in luce una situazione variegata sul territorio. Se a Termoli si lavora per un servizio mensa efficiente, ad Agnone la questione rimane irrisolta. È evidente la necessità di una maggiore armonizzazione dei servizi offerti nelle diverse scuole, per garantire pari opportunità a tutti i bambini e rispondere adeguatamente alle esigenze delle famiglie.