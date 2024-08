Nuovo arrivo a Pescopennataro: Accolta una famiglia Nigeriana nel Progetto SAI

Pescopennataro, 29 Agosto 2024 - Oggi, il palazzo comunale di Pescopennataro ha accolto con entusiasmo una nuova famiglia di origine nigeriana, che diventa parte integrante della comunità. Questo accogliente arrivo segna il secondo nucleo familiare ospitato nel contesto del progetto di accoglienza integrata SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), una rete di enti locali impegnati nell’offrire alloggio, assistenza, accompagnamento e orientamento, oltre a tutti i servizi essenziali per l’inserimento socio-economico.

La famiglia, composta da Omele Favour e dai piccoli Success e Wisdom, è stata ricevuta calorosamente dalla comunità pescolana. Il progetto SAI mira a garantire un'integrazione armoniosa e sostenibile dei nuovi arrivati, facilitando il loro inserimento e contribuendo al rafforzamento del tessuto sociale locale.

Il sindaco Pompilio Sciulli ha cosi commentato la notizia:

“Tutta la comunità di Pescopennataro si unisce in un forte abbraccio, augurando alla famiglia una serena e proficua permanenza nel nostro affettuoso paese. L’impegno per l’accoglienza e l’inclusione rimane un valore fondamentale per la nostra comunità, e siamo lieti di accogliere i nuovi membri con calore e disponibilità”