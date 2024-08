Al via Casearia 2024 ad Agnone(IS)

Si è alzato il sipario su Casearia 2024, la fiera dei formaggi italiani in programma fino a domenica ad Agnone. Taglio del nastro questa mattina alla presenza del sindaco Daniele Saia, del sottosegretario del Mipaaf Luigi D'Eramo e delle massime autorità regionali.

Sul palco, per i saluti con il presidente di Casearia Di Pietro, si sono susseguiti gli interventi delle istituzioni che hanno avuto un comune denominatore: la fiera, alla seconda edizione, segna il passo tra tradizione e innovazione, alimenta la filiera produttiva del centro sud e guarda al futuro. Nel pomeriggio di oggi a partire dalle ore 17 a palazzo Bonanni in programma la tavola rotonda dal titolo: "La filiera del latte in Alto Molise: dai pascoli al marketing, il futuro è qui". Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino Saia e del presidente del comitato organizzatore di Casearia Di Pietro ci saranno gli interventi di Mauro Donda, direttore dell'AIA "Allevamento e qualità del latte in Italia, partiamo dai dati", di Fabio Pilla dell'Unimol "Praterie di montagna e biodiversità, transumanza 2.0", e di Corrado Ievoli, sempre Unimol sul tema " Il progetto Moving e le catene del valore, proposte dal territorio". Seguiranno le testimonianze di Santoianni e Colella di Cia Molise, Papa e Ascolese di Coldiretti Molise, Di Nucci e Di Lorenzo del Gal Molise e di Sandra Scarlatelli, coordinatotre area seconda della Giunta regionale del Molise, autorità di gestione del programma di sviluppo rurale 2014-20122 e del completamento di programmazione per lo sviluppo rurale 2023-2027.

Chiuderà i lavori il vice presidente della Giunta regionale Andrea Di Lucente. Domani, invece, grande attesa per l'arrivo di Oscar Farinetti che sarà al teatro Italo-Argentino alle ore 17 e parlerà di "10 mosse per affrontare il futuro".