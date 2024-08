Viadotto Sente-Longo: Sei Anni di Chiusura e Lavori sempre annunciati ma mai iniziati

Ancora una volta, il Comitato Viadotto Sente-Longo esprime la sua insoddisfazione per le promesse non mantenute dei vari politici, scrivendo a tutti gli organi istituzionali preposti. Il Comitato ricorda gli annunci e le promesse riguardanti l'inizio dei lavori sul viadotto Sente-Longo, l'importante arteria che collega l'Abruzzo con il Molise, ormai chiusa da sei anni. e in una nota dichiara:

"L’ultimo annuncio, che prevedeva l'inizio dei lavori di manutenzione del Viadotto Sente-Longo per metà luglio 2024, si è rivelato, come i tanti precedenti, una promessa disattesa. Anche le dichiarazioni del Ministro Salvini del 31 maggio 2023, che assicuravano la riapertura del viadotto entro l'estate del 2024, sono rimaste senza seguito: “...per questo vi posso assicurare che ci vedremo qui tra un anno, spero anche prima, per riaprirlo al traffico, diamo una data: l’estate del 2024.”

Nonostante la Provincia di Isernia abbia approvato il progetto di “Manutenzione Straordinaria del Viadotto Sente-Longo” il 13 giugno 2024, ben 80 giorni sono trascorsi senza che l'A.N.A.S. abbia ancora assegnato l’incarico a una ditta per eseguire i lavori.

Di fronte a questa situazione, rivolgiamo un accorato appello al Ministro Salvini, ai Parlamentari del Molise (Cesa, Della Porta, Lancellotta e Lotito), al Presidente della Regione Molise Roberti, all’Assessore Marone e al Presidente della Provincia di Isernia Saia affinché intervengano prontamente con i vertici dell'A.N.A.S. per accelerare l’affidamento dei lavori e garantire così l'inizio delle tanto attese opere di manutenzione.

È importante ricordare che il Viadotto Sente-Longo, il prossimo 18 settembre 2024, raggiungerà il triste traguardo di sei anni di chiusura al transito."