Il Tenente Colonnello molisano Marcello D’Ippolito alla guida dell'International Flight Training School: l'orgoglio del Molise celebrato da Patriciello

È un molisano il nuovo comandante dell’International Flight Training School (IFTS) di Decimomannu, in Sardegna. Si tratta del Tenente Colonnello Marcello D’Ippolito, classe '83' originario di Sessano del Molise, uno dei più abili “top gun” dell’Aeronautica Militare Italiana. D’Ippolito è stato scelto per ricoprire questo prestigioso incarico internazionale, dove avrà il compito di coordinare la formazione dei migliori piloti da combattimento provenienti da diversi Paesi, non solo europei.

L’International Flight Training School, nata dalla collaborazione tra Leonardo e l’Aeronautica Militare Italiana, è un centro all’avanguardia per l’addestramento al volo dei piloti militari di tutto il mondo. La scuola, situata presso la base dell’Aeronautica Militare di Decimomannu, vanta una squadra internazionale composta da piloti istruttori e personale tecnico altamente qualificato. Questa squadra è responsabile della formazione nella fase 4 del syllabus addestrativo, nota come "Lead-In to Fighter Training", che prepara i piloti al volo sui caccia di prima linea.

L'eurodeputato Aldo Patriciello esprime il suo plauso al nuovo comandante in una dichiarazione sui social:

"Lui è il Tenente Colonnello Marcello D’Ippolito, classe 1983, di Sessano del Molise, un piccolo comune in provincia di Isernia.



Pilota esperto e istruttore di volo, il Tenente Colonnello D’Ippolito ha ricevuto ieri il comando dell’International Flight Training School di Decimomannu in Sardegna, una delle più prestigiose e avanzate scuole di addestramento piloti.



Sarà lui ad insegnare ai piloti di mezzo mondo a volare e pilotare gli aerei più tecnologici del pianeta.



Un incarico di grande prestigio, certo. Ma anche la dimostrazione di come la tenacia, lo studio e la preparazione possono superare le difficoltà e i limiti di chi vive e cresce in un piccolo borgo del sud Italia.



Marcello D’Ippolito è l’orgoglio non solo del Molise, ma dell’intero Paese. Buon lavoro, Tenente Colonnello.



Continua a volare più in alto che puoi."