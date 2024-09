Smarrita la gattina Luna: Appello urgente dei padroni

Ieri sera, Luna, una dolce gatta di un anno e mezzo dal manto nero con delle macchie, si trovava tranquillamente a casa insieme ai suoi padroni e al suo compagno di giochi felino. Luna stava benissimo, ma questa mattina non si è presentata per la colazione, un evento insolito per lei che era sempre la prima ad arrivare.

Preoccupati, i suoi padroni hanno iniziato a cercarla dappertutto, ma di Luna non c'è traccia. Se qualcuno dovesse avvistarla, i suoi padroni sarebbero felicissimi di essere contattati al numero 3295447828. Luna era stata accolta dai suoi padroni ad Agnone in Via Gualterio. "Abbiamo smarrito Luna, non era mai uscita prima d’ora. Se la vedete, contattateci subito". Questo l'appello della sua proprietaria