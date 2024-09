Chiusura della Galleria "Serre" di Pesche: Alto Molise in difficoltÃ , Paglione chiede interventi urgenti per ridurre disagi

Chiusura della Galleria "Serre" di Pesche: Disagi per l'Alto Molise e Critiche alla Mancata Condivisione con le Istituzioni Locali

Articolo:

Lo scorso 29 agosto, la struttura territoriale Anas del Molise ha annunciato la chiusura temporanea della galleria "Serre" di Pesche, situata lungo la Trignina, a partire dal 2 settembre 2024 fino al 28 febbraio 2025. Il provvedimento, contenuto nell’Ordinanza n. 147/2024/CB, è stato adottato per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata, necessari per l'adeguamento di alcuni impianti tecnologici all'interno della galleria.

Sebbene i lavori siano indubbiamente necessari per garantire la sicurezza e l’efficienza della struttura, la decisione di chiudere il tratto di strada per un periodo così prolungato ha sollevato critiche da parte delle autorità locali. In particolare, l'Amministrazione provinciale di Isernia e i sindaci dei comuni interessati dalla chiusura hanno espresso disappunto per la mancanza di dialogo e condivisione preventiva con le istituzioni locali.

La chiusura, che avverrà anche durante la stagione invernale, rischia di provocare significativi disagi, soprattutto per i lavoratori e gli studenti pendolari dell'Alto Molise che quotidianamente si recano a Isernia. Secondo i critici, una consultazione preventiva avrebbe potuto permettere l’individuazione di soluzioni alternative per ridurre l’impatto sui residenti.

Domani mattina, il gruppo consiliare del centro sinistra della Provincia di Isernia si riunirà per valutare le implicazioni politiche del provvedimento e discutere eventuali azioni da intraprendere per mitigare i disagi causati dalla chiusura della galleria "Serre".