Premiazione Casearia 2024, sei aziende sul podio, tre sono molisane.

AGNONE (IS) - Casearia 2024 premia i migliori prodotti di questa edizione: 47 i formaggi in concorso per sei categorie. La commissione dell'Onaf, organizzazione nazionale assaggiatori formaggi, presieduta da Gabriele Di Blasio ha decretato i vincitori: caseificio Barone (Molise) con il fior di latte nella categoria Paste Filate Fresche, caseificio Santo Stefano (Molise) con il caciocavallo nella categoria Paste filate fino a tre mesi, nella stessa categoria, oltre i tre mesi, Di Rienzo (Molise) vince con il caciocavallo gigante, Capramara (Lazio) premiato per il Maggengo categoria Formaggi stagionati fino a 6 mesi, 4 Madonne (Emilia Romagna) vince con parmigiano reggiano Dop 24 mesi nella categoria Formaggi stagionati oltre 6 mesi e infine Kasanna di Nicola Memoli (Campania) premiato per il Gramen, per i formaggi elaborati

Ai vincitori, premiati dal presidente di Casearia Giuseppe Di Pietro, dal sindaco di Agnone Daniele Saia, dal vice presidente della Giunta regionale Andrea Di Lucente e da Edoardo Raspelli, insieme all'attestato è stato consegnato l'omaggio realizzato dall'artista Ettore Marinelli che rappresenta il simbolo di Casearia. Saia e Di Lucente sul palco hanno ringraziato gli organizzatori di Casearia e si sono detti particolarmente soddisfatti di questa tre giorni che ha portato l'Alto Molise al centro della cronaca gastronomica, culturale e territoriale.