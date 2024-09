Un nuovo inizio per la scuola di Maiella: si riparte con le classi della primaria e si dà il benvenuto ai bambini di via Pietro Micca.

Il 12 settembre, la Scuola Primaria di Maiella riaprirà i battenti dopo importanti lavori di adeguamento energetico. Le classi della scuola primaria, che nell'anno scolastico 2023-2024 erano state trasferite presso il plesso del liceo scientifico, torneranno finalmente nella loro sede storica. Il primo piano della scuola primaria invece sarà destinato ai bambini della scuola materna, che lasceranno la sede di via Pietro Micca.

La struttura di via Pietro Micca sarà demolita per fare spazio a un nuovo asilo nido, per il quale il Comune di Agnone ha previsto un investimento di 1.560.000 euro. I fondi derivano dal Piano per asili nido, scuole dell’infanzia e servizi di educazione, stanziati nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), Missione 4 – Componente 1 Investimento 1.1, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

Una volta completato, la nuova scuola di Pietro Micca, ospiterà i bambini della scuola dell'infanzia e dell'asilo nido che attualmente frequentano lo stabile di Maiella, ex sede dell'Associazione CASA (Cooperazione Attività Sociali Assistenziali), fondata dalla dottoressa Lisetta D’Onofrio. Questo progetto segna un passo importante verso la creazione di un unico polo scolastico nel rione di Maiella che raggruppa tutte le scuole dall'infanzia alle scuole medie.