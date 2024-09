Violento acquazzone colpisce Campomarino Lido: strade allagate e auto in panne sulla costa molisana

Nel pomeriggio di oggi, un intenso acquazzone si è abbattuto lungo la costa, causando numerosi disagi, in particolare a Campomarino Lido. La Sala Operativa del 115 ha ricevuto diverse richieste di intervento per allagamenti che hanno interessato molte strade del paese, oltre a case e veicoli bloccati dall'acqua. Due squadre dei Vigili del Fuoco sono state immediatamente inviate sul posto, operando senza sosta per rispondere alle emergenze e ripristinare la sicurezza nelle aree colpite. La situazione resta monitorata per prevenire ulteriori criticità.