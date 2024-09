Fulmine devasta la SP 40 a Campomarino: Strada impraticabile e voragini aperte

L'allerta meteo gialla emessa ieri dalla Protezione Civile per il Molise si è dimostrata più che giustificata. Una serie di temporali intensi e celle temporalesche hanno colpito la regione, provocando danni significativi. Nel primo pomeriggio, un fulmine ha colpito la SP 40 nel territorio di Campomarino, al confine con il comune di Portocannone (Campobasso), causando gravi danni al manto stradale.

In prossimità della centrale Enel, l'impatto del fulmine ha distrutto l'asfalto, sollevando lastre e creando pericolose voragini sulla carreggiata, come evidenziato dalla foto allegata. Le autorità locali hanno prontamente avvisato la cittadinanza dell'impraticabilità della strada, che rappresenta un'importante via di collegamento per i comuni dell'hinterland termolese. La situazione è monitorata attentamente, mentre si attende l'intervento per ripristinare la sicurezza della strada.