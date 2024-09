Un portamonete di colore nero, dotato di una zip per l'apertura, è stato ritrovato in Piazza Giovanni Paolo II, nei pressi della fioriera. All'interno non sono presenti documenti, ma solo una piccola somma di denaro. Chiunque lo avesse smarrito può recarsi presso la sede di Altomolise.net per il ritiro. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 3898866106.