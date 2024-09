Grave incidente sulla SS 158 a Colli a Volturno: maltempo causa scontro tra tre auto, un ferito grave

Nel territorio di Colli a Volturno, sulla SS 158 al km 31 + 350 m , forse a

causa delle avverse condizioni meteo, oggi 5 settembre 2024, tre autovetture

sono rimaste coinvolte in un incidente.

Due feriti, di cui uno grave che a causa delle varie fratture era rimasto

incastrato nell'abitacolo è stato estratto dai Vigili del Fuoco.

Varie ambulanze anche per trasportare due bambini, a scopo precauzionale,

rimasti coinvolti nell'incidente all'ospedale.

Oltre i vigili del fuoco della sede di Isernia sono confluite sul sinistro

sia i Carabinieri, sia la Guardia di Finanza oltre a personale dell'ANAS.

La viabilità dopo alcune ore è stata ristabilita seppur a senso unico

alternato; in tardo pomeriggio dovrebbe tornare la piena transitabilità

dell'importante arteria.

Notevoli code sono in corso di smaltimento.