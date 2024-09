La Cooperativa S.E.L.F. ti porta alla scoperta di Bari e Alberobello

La Cooperativa S.E.L.F. ha organizzato una fantastica gita di un giorno alla scoperta di due delle perle della Puglia: Bari e Alberobello. L'appuntamento è per sabato 6 ottobre 2024 con partenza da Piazza Unità d'Italia alle ore 5:45.

Un viaggio nel tempo tra storia e tradizioni

Al mattino, ci immergeremo nell'atmosfera unica di Alberobello, famosa in tutto il mondo per i suoi caratteristici trulli. Visiteremo il quartiere dei trulli, l'Aia piccola e il Rione Monti, ammirando la bellezza di queste antiche costruzioni a forma di cono.

Nel pomeriggio, raggiungeremo Bari. Passeggeremo per le vie del centro storico, ammirando il Castello Svevo, Bari Vecchia, l'Arco Basso e la celebre via delle orecchiette. Non mancherà una visita ai luoghi che hanno fatto da set cinematografico per le avventure di Lolita Lobosco. Continueremo il nostro tour con la Cattedrale di San Sabino, la Chiesa di San Marco dei Veneziani e la Basilica di San Nicola. Concluderemo la giornata con una passeggiata sulla muraglia e una visita a piazza del Ferrarese e piazza Mercantile.

Dettagli pratici

Costo: €50 a persona

Pranzo: È previsto un pranzo al sacco con la possibilità di prenotare una focaccia barese al costo di €3.

Guida turistica: Sarà presente una guida turistica qualificata per l'intera giornata.

Minimo partecipanti: 30 persone

Prenotazioni: Entro il 28 settembre chiamando il numero 3275474436 (Saverio) o inviando una mail a coopselfagnone@libero.it. È possibile anche recarsi presso la sede della cooperativa in Via Giacomo Matteotti 19.

Perché partecipare?

Un'occasione unica: Scoprire due dei borghi più belli d'Italia in un'unica giornata.

Un'esperienza indimenticabile: Ammirare paesaggi mozzafiato, assaporare la cucina pugliese e immergerti in una cultura millenaria.

Un modo per viaggiare in compagnia: Condividere questa esperienza con amici e conoscenti.

Non perdere questa opportunità! Prenota subito il tuo posto e preparati a vivere una giornata indimenticabile alla scoperta della Puglia.