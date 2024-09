Unimol: via alle selezioni per le professioni sanitarie, 251 i candidati

CAMPOBASSO. Oggi all’Università del Molise sono iniziate le selezioni per l’ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie e della prevenzione. I corsi coinvolti sono Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

In totale, le domande pervenute per tutti i corsi sono state 265, mentre i candidati presenti alle selezioni sono 251. L’Unimol offre 155 posti per Infermieristica, 35 per Fisioterapia, 30 per Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, e 25 per Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.