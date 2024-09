Agnone Scuola: Lavori conclusi, ma le classi della primaria restano vuote in attesa del nuovo arredo

Agnone si prepara ad accogliere i suoi studenti in un nuovo anno scolastico caratterizzato da importanti novità. I lavori di adeguamento sismico, e l'abbattimento delle barriere architettoniche della scuola primaria sono stati finalmente conclusi, e il sindaco Daniele Saia ha provveduto alla consegna ufficiale dei locali. Tuttavia, i bambini della primaria non potranno ancora occupare le nuove aule perche' grazie ad un importante finanziamento del PNRR, la scuola primaria di Agnone si è dotata di pareti attrezzate, nuovi banchi, arredi moderni, colorati e materiali sostenibili. Questi interventi, oltre a migliorare la qualità dell'ambiente di apprendimento, rappresentano un investimento importante per il futuro degli studenti

Pertanto la dirigente scolastica, Maria Rosaria Vecchiarelli onde evitare ulteriori disagi agli studenti, ha scelto di posticipare l'ingresso nelle nuove classi fino a quando non saranno completamente allestite. Nel frattempo, le classi della scuola primaria saranno ospitate presso il plesso del liceo scientifico Giovanni Paolo II, mentre i più piccoli della scuola dell'infanzia troveranno spazio nella scuola Marinelli a Maiella.

Questa soluzione, seppur temporanea, consentirà ai bambini di iniziare l'anno scolastico in ambienti sicuri e confortevoli, anche se non ancora definitivi. Inoltre, due aule della scuola Marinelli saranno attrezzate a palestra, fornendo così ai bambini uno spazio dedicato all'attività motoria all'interno della scuola stessa.

Nonostante i lavori siano terminati nei tempi previsti, sarà necessario attendere ancora qualche giorno prima che le nuove aule siano pronte ad accogliere i bambini. La dirigente scolastica ha infatti deciso di non affrettare i tempi, preferendo garantire agli studenti un ambiente di apprendimento ottimale e sicuro evitando un primo trascolo con il vecchio arredo per poi sostituirlo con il nuovo.