Autoferrotranvieri, Rinnovo CCNL â€“ sciopero nazionale 09 settembre 2024

La prima azione di sciopero nazionale, svoltasi il 18 luglio scorso, proclamata a seguito dell’interruzione del confronto per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità/TPL), ha registrato elevati tassi di partecipazione in tutte le aziende del Paese, grazie all’impegno profuso nei territori. Questo è il segno evidente dello stato di insofferenza delle lavoratrici e dei lavoratori del settore che legittimamente attendono un rinnovo contrattuale che garantisca loro necessari adeguamenti retributivi, normativi e migliori condizioni di qualità e sicurezza sul lavoro, come giusto riconoscimento delle professionalità possedute e messe quotidianamente al servizio di una collettività altrettanto esasperata da inefficienze e inadeguatezze di un sistema di trasporto pubblico locale, che sconta da tempo gli effetti di investimenti insufficienti rispetto alla domanda di mobilità e agli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Nonostante il risultato della prima azione di sciopero, le Segreterie Nazionali non hanno registrato alcun segnale di avanzamento da parte delle Associazioni Datoriali, né da parte delle Istituzioni. È ora di riaffermare a gran voce l’obiettivo di rinnovare in tempi rapidi il CCNL Pertanto, visto il perdurare dello stallo della vertenza, le Segreterie Nazionali hanno proclamato unitariamente la seconda azione di sciopero nazionale di 8 ore, che si svolgerà il giorno 9 settembre 2024, con le modalità individuate a livello territoriale.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (MOLISE) ORARIO DI SCIOPERO Aziende che espletano il servizio urbano 16.00/24.00 16:00-24:00 Aziende che espletano il servizio extraurbano 16.00/24.00 16:00-24:00 PERSONALE A TERRA (UFFICI – OFFICINE – MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE – Intera giornata lavorativa MANUTENZIONE LINEA AEREA ED IMPIANTI FISSI