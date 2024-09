Guardiaregia, dramma in montagna: 52enne disperso per ore, salvato in tarda serata

Dalle 17 circa di domenica pomeriggio, a Guardiaregia (CB) una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è stata impegnata nel soccorso a persona di un 52enne residente della provincia di Caserta.

Le operazioni di ricerca dell'infortunato sono state lunghe e complesse, visto il territorio impervio di ricerca, e sono state svolte in collaborazione con il personale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino.

Vista la conformazione del territorio inizialmente le ricerche si sono avvalse anche dell'ausilio di un elicottero intervenuto dal nucleo Vigili del Fuoco di Pescara.

Però soltanto in tarda serata e dopo aver perlustrato buona parte dell'area Matesina, il malcapitato è stato individuato in una zona impervia dove per raggiungerlo si è reso necessario impiegare tecniche di Soccorso Alpino. Le operazioni di soccorso sono terminate soltanto verso le 3.00 con il recupero del malcapitato e il trasporto dello stesso mediante 118 presso l'ospedale di Campobasso per accertamenti sanitari.

Sul luogo anche i Carabinieri di Guardiaregia.