La molisana, Amelia Mascioli eletta nel Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto

La molisana Amelia Mascioli è stata eletta nel Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto, entrando a far parte della squadra del riconfermato Presidente Paolo Barelli.

Il Presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, ha espresso le sue congratulazioni: “All’amico On. Paolo Barelli e alla molisana Amelia Mascioli giungano le congratulazioni per il risultato e l’in bocca al lupo per il lavoro da svolgere al servizio dello sport e del nuoto italiano”.

Roberti ha inoltre sottolineato l’importanza del ruolo di Mascioli: “Amelia Mascioli, forte del suo ruolo, sicuramente, continuerà a promuovere il nuoto e le attività sportive sul territorio molisano con entusiasmo e competenza”.