11 settembre 2001: ventitrÃ© anni fa la tragedia delle Torri Gemelle

Ventitré anni fa, l'11 settembre 2001, New York si ritrova sotto attacco.

Il volo della American Airlines 11, in viaggio da Boston a Los Angeles, viene dirottato e condotto a schiantarsi su una delle Twin Towers, alle 8:46. Diciassette minuti dopo, alle 9:03, il volo American Airlines 175 colpisce la Torre Sud del World Trade Center. Un terzo aereo, dirottato dai terroristi di Al Qaida finisce sul Pentagono, a Washington, mentre un quarto fallisce l'obiettivo schiantandosi in Pennsylvania. Le televisioni statunitensi raccontano gli attentati in diretta. Le immagini fanno il giro del mondo.



Alle 8.46 ora dell'East coast, le 14.46 in Italia, è iniziata la commemorazione a Ground Zero, il memoriale degli attentati laddove sorgevano le Torri gemelle. Sono presenti, e tutti l'uno vicino all'altro, il presidente Joe Biden, la vicepresidente e candidata democratica Kamala Harris, il candidato repubblicano Donald Trump, il suo numero 2 JD Vance, l'ex sindaco di New York Michael Bloomberg. Harris e Trump si sono così incontrati nuovamente solo dodici ore dopo il loro primo dibattito, e si sono stretti la mano.