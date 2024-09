Agnone ospita la quarta tappa di "Bio in Tour": promozione del biologico e opportunità per il Molise

Tutto pronto ad Agnone per la quarta tappa di “Bio in Tour”, il progetto di promozione del biologico promosso dall’associazione di Produttori Sardegna Bio e dalla Rete Nazionale dei Distretti Biologici d’Italia. Si parte il 13 settembre alle ore 10 a palazzo San Francesco con il seminario dal titolo “I distretti biologici e le opportunità nel Molise. Dalla certificazione ai bandi di distretto”. Un incontro con esperti del settore per scoprire nel dettaglio come funziona la produzione nel mondo del biologico, quali opportunità ci sono per i giovani che vogliano fare impresa e quali soluzioni di supporto ai nuovi insediamenti sono perseguibili.

Al termine del seminario la degustazione dei prodotti della Rete Nazionale dei Distretti Biologici, degustazione che continuerà a partire dalle 18:00 anche a piazza Plebiscito con l’apertura de “Il villaggio del Bio” tra stand e masterclass gratuite sui vini biologici. Un appuntamento alla scoperta del biologico italiano che si rinnoverà anche il 14 settembre dalle ore 18 alle 24.

Scopo dell’evento “Bio in Tour” è quello di contribuire al potenziamento e all’innovazione dei sistemi locali attraverso interventi orientati ad offrire un apporto corretto allo sviluppo economico del territorio attraverso la formazione e informazione sul settore biologico e le sue opportunità̀ partendo dall'adesione ai bio distretti territoriali. Oltre al Molise, il progetto fa tappa anche in altre 9 regioni: Sardegna, Calabria, Marche, Lazio, Abruzzo, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana.