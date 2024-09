Il Presidente Saia inaugura il nuovo anno scolastico: "Scuole sicure e attenzione alla crescita dei ragazzi"

Questa mattina, migliaia di studenti molisani sono tornati tra i banchi di scuola, accompagnati dai loro insegnanti e dal personale scolastico. L'inizio del nuovo anno scolastico segna un momento importante per la crescita e la formazione delle nuove generazioni, in un ambiente dove si costruiscono amicizie, si apprendono valori e si pongono le basi per il futuro della società.

La Provincia di Isernia, con in testa il presidente Daniele Saia, ha ribadito il suo impegno nel garantire scuole sicure e adeguate. Diversi interventi di manutenzione e miglioramento strutturale sono già in corso, mentre altri sono programmati per i prossimi mesi. Anche l'attenzione verso le strutture sportive non è mancata, riconoscendo l'importanza dell'attività fisica nel percorso educativo dei ragazzi.

"La scuola è molto più di un luogo di apprendimento", ha dichiarato Saia. "È un ambiente di comunità e confronto, dove si cresce non solo intellettualmente, ma anche emotivamente e socialmente. È fondamentale che gli adulti, genitori e insegnanti, sappiano ascoltare e comprendere le esigenze emotive e relazionali dei ragazzi".

Con un messaggio di incoraggiamento agli studenti, Saia ha augurato un anno scolastico ricco di soddisfazioni: "Abbiate il coraggio di esprimere le vostre opinioni e abbracciate il sapere, perché è ciò che vi renderà davvero liberi". Ha poi ringraziato gli insegnanti per il loro impegno nel trasmettere la passione per la cultura e il personale scolastico per il lavoro costante nel garantire un ambiente educativo costruttivo.

Concludendo, il presidente ha rivolto un pensiero anche ai genitori, ricordando il ruolo cruciale che svolgono nel supportare i propri figli nel loro percorso formativo.

Il nuovo anno scolastico è ufficialmente iniziato in Molise, con un rinnovato slancio verso un’educazione di qualità e attenzione ai bisogni di tutti gli studenti.