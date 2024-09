I Carosella si ritrovano: radici comuni, tradizioni e una grande festa a Trivento

Alla ricerca delle proprie radici, partendo da un cognome che, in Molise, e in particolare ad Agnone, è diffusissimo: Carosella. Ed è proprio così che, dopo il successo dello scorso anno ad Atessa, i Carosella sparsi in tutto il mondo si danno appuntamento il 22 settembre a Trivento, per una nuova grande reunion familiare e a sostegno del miracolo avvenuto a Fonte Paradiso ai coniugi Carosella.Il miracolo di Fonte Paradiso avvenne a Guilmi, in provincia di Chieti, il 10 agosto viene celebrata la festa della Madonna del Paradiso. Tutto ebbe inizio nel 1991 quando a Nicolina di Prospero e al marito Nicola Carosella apparve, presso una roverella nel bosco di contrada Piane di Guilmi, la Madonna. Ella concesse loro la guarigione da una grave malattia e, per ringraziarla, i coniugi decisero di far erigere in suo onore una cappella, esattamente nel punto dove, a seguito delle apparizioni, iniziò a sgorgare una sorgente d'acqua pura.

Il raduno ha anche l’obiettivo di permettere ai membri della famiglia di conoscersi, riconnettersi e riscoprire le proprie origini comuni. Un’iniziativa che sta raccogliendo grande entusiasmo, con gli organizzatori impegnati a coinvolgere sia coloro che hanno già partecipato alla prima edizione, sia chi scopre solo ora di far parte di questa vasta e antica “famiglia”. Non importa da quale parte del mondo provengano, i Carosella hanno certamente un legame di sangue che attraversa secoli e continenti.

Per rendere questo incontro ancora più significativo, la grande famiglia Carosella ha anche voluto approfondire l’origine del cognome. La leggenda narra che il nome risalga ai tempi delle Crociate, quando alcuni cavalieri, di ritorno da Gerusalemme, trovarono un bambino abbandonato in un campo di grano. Per salvarlo, decisero di adottarlo, dandogli il cognome Carosella, ispirato al tipo di grano che lo aveva protetto fino al loro arrivo. Questo legame con la terra e con la storia rende il cognome Carosella un simbolo di sopravvivenza e radici profonde.

La giornata del 22 settembre sarà un’occasione unica per tutti i Carosella, che si riuniranno presso la contrada Montelungo a Trivento. Il programma prevede una giornata di celebrazione all’insegna del buon cibo, con menu a base di carne e pesce, oltre a un’opzione dedicata ai più piccoli, il tutto accompagnato da musica e balli che celebreranno lo spirito di famiglia e appartenenza.

Per partecipare all’evento, è richiesta la prenotazione, e tutti i membri della famiglia sono invitati a portare i propri cari per vivere insieme un momento di gioia e convivialità. Come ricordano gli organizzatori: “È sempre bello vederci in qualsiasi parte del mondo!”, e questa occasione speciale sarà un momento perfetto per consolidare legami fino ad oggi sconosciuti.

Un’iniziativa che unisce il passato al presente, celebrando la grande famiglia Carosella e le sue profonde radici comuni, in una festa che promette di essere memorabile.