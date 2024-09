Sesta Giornata Nazionale per la Sicurezza delle Cure: ASReM lancia l'iniziativa 'La Tua Diagnosi, La Nostra PrioritÃ ' per il biennio 2024-2025"

Il 17 settembre si celebra la sesta Giornata Nazionale per la Sicurezza delle Cure e della Persona Assistita, un evento di grande rilevanza che richiama l'attenzione su un tema cruciale per la salute pubblica: garantire cure sicure e di qualità per tutti i cittadini. Il tema scelto dalla World Health Organization (WHO) è "Miglioramento dei Processi Diagnostici per Garantire la Sicurezza dei Pazienti". In questo contesto, la Direzione Strategica dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, che ha sempre considerato la sicurezza delle cure un tema fondamentale a tutela del cittadino e della comunità, con il supporto della UO Risk Management aziendale, intende testimoniare il proprio impegno costante nel promuovere la cultura della sicurezza in ambito sanitario attraverso l’iniziativa "La Tua Diagnosi, La Nostra Priorità", che si continuerà a svilupparsi nell’arco temporale 2024-2025. Di tutto questo se ne parlerà, lunedì 16 settembre 2024, alle ore 11.00, presso la sede ASReM di via Ugo Petrella a Campobasso.