Facciolla assolto con formula piena: la Corte d'Appello chiude il caso sulle nomine del Nucleo di Valutazione

Il consigliere regionale Vittorino Facciolla ha accolto con soddisfazione la sentenza di assoluzione che ha posto fine al processo in cui era imputato, insieme all'ex presidente Frattura e ad altri membri della Giunta, per il reato d'ufficio legato alle nomine del Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici.

Facciolla ha spiegato di aver scelto di affrontare il processo ordinario per permettere che ogni prova venisse esaminata e tutti i testimoni fossero ascoltati, rifiutando la prescrizione del primo grado per ottenere una valutazione nel merito del suo operato e di quello della Giunta. Oggi, la Corte d'Appello ha confermato che nessuna norma è stata violata, sancendo così la sua assoluzione con formula piena.

Questo esito arriva dopo un lungo percorso giudiziario, che ha visto ben 16 archiviazioni in altrettanti procedimenti penali. Facciolla ha riconosciuto il merito della sua difesa tecnica, affidata agli avvocati Antonio De Michele e Gina Capuano, esprimendo loro sincera gratitudine per il lavoro svolto.

Nonostante la soddisfazione per la sentenza, Facciolla ha sottolineato che nessuno potrà mai risarcirlo per i danni causati dal pubblico ludibrio a cui è stato esposto, né restituire la serenità alla sua famiglia e ai suoi cari per le preoccupazioni vissute. Tuttavia, rimane fermo nel suo ricordo quotidiano alle figlie: la giustizia, per quanto possa essere lenta, alla fine trionfa (quasi sempre).