Emozione a Civitelle: Il capitano Litterio dell'Olympia Agnone presenta il figlio ai tifosi durante l'esordio casalingo

Durante la partita di esordio casalingo dell'Olympia Agnone nel campionato di Eccellenza, si è vissuto un momento toccante che ha coinvolto non solo il campo da gioco, ma anche la vita privata di uno dei protagonisti. Il capitano storico dell'Olympia, Litterio, con oltre 400 presenze con la maglia granata, ha colto questa occasione speciale per presentare il suo bambino appena nato ai tifosi.

Litterio, visibilmente emozionato, ha guidato la squadra a centrocampo con il piccolo in braccio, vestito in una mini divisa granata, come omaggio alla sua squadra del cuore. Il neonato, battezzato appena una settimana prima, ha ricevuto un'accoglienza calorosa da parte del pubblico, che ha risposto con un lungo applauso e una ola di benvenuto.

In quel momento, lo stadio Civitelle si è trasformato in un luogo di affetto e condivisione, sottolineando il legame profondo tra il capitano e i suoi sostenitori. Un gesto che ha unito la passione sportiva con la dimensione più intima e personale, rendendo l'esordio della squadra ancora più speciale.

Per Litterio, che ha sempre dimostrato dedizione e amore per l'Olympia Agnone, questo è stato sicuramente uno dei momenti più significativi della sua carriera. E per il piccolo, seppur inconsapevole, è stato il suo primo vero contatto con il mondo del calcio, accolto come un nuovo membro della grande famiglia granata.