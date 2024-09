Olympia Agnonese cade allâ€™esordio con il Castel di Sangro, ma il riscatto Ã¨ dietro lâ€™angolo

Al Civitelle, davanti a un pubblico caloroso e pronto a sostenere i propri beniamini, l’Olympia Agnonese non è riuscita a evitare una sconfitta nella prima partita casalinga del torneo di Eccellenza. Il Castel di Sangro, con una prova solida e cinica, ha espugnato il campo molisano con il risultato di 0-2.

Nonostante il tifo incessante e un Civitelle gremito di tifosi, la squadra granata ha pagato caro due errori fatali. Il primo gol è arrivato a seguito di un fallo evitabile, mentre il secondo è nato da una leggerezza difensiva ai limiti dell’area, dove un giocatore dell’Olympia ha perso palla per eccesso di sicurezza.

La rosa agnonese, composta da ben dieci ragazzi locali, ha comunque mostrato sprazzi di buon gioco, segno che il gruppo ha margini di crescita e potenziale per ottenere risultati importanti in futuro. Serve però maggiore amalgama e concentrazione nei momenti decisivi.

Non tutto è perduto per l’Olympia Agnonese, che ha già l’occasione di riscattarsi mercoledì 18 settembre nella terza partita della Coppa Molise. Un pareggio o una vittoria consentirebbe alla squadra di passare al turno successivo, dando una svolta positiva alla settimana.

La delusione tra i ragazzi, comprensibilmente palpabile a fine partita, dovrà essere trasformata in energia e motivazione per il prossimo impegno. Il campionato è appena iniziato, e con il giusto lavoro e la determinazione, tutto può ancora accadere per la formazione granata.