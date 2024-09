Incontro a Borgo San Dalmazzo in memoria dei martiri della Resistenza e di Don Raimondo Viale: verso un gemellaggio tra Agnone e Borgo San Dalmazzo

Venerdì 20 settembre, a Borgo San Dalmazzo, si è tenuta una commemorazione in onore dei martiri della Resistenza e di Don Raimondo Viale, organizzata dall'ANPI. All'evento erano presenti diverse figure istituzionali, tra cui la sindaca Roberta Robbione, l'assessore alla cultura Michela Galvagno, il coordinatore nazionale dell’ANPI Michele Petraroia e rappresentanti da Molise e Piemonte. Tra questi, Michela Cerbaso, consigliera delegata di Agnone, e Davide Tanzj, che hanno donato copie del libro sul campo di concentramento di San Bernardino e una campana offerta dalla fonderia Marinelli.

La giornata è iniziata con una tavola rotonda presso il Comune, seguita da una visita alla caserma degli Alpini, ex campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. La piazza antistante è stata intitolata a Don Raimondo Viale. I partecipanti hanno poi visitato il cimitero dove riposano Don Raimondo e i 13 partigiani giustiziati, il Museo della Memoria (MEMO) e la stazione, da cui partivano i treni che deportavano gli ebrei verso Auschwitz. La giornata si è conclusa con una cena conviviale, durante la quale è stata discussa l'idea di un gemellaggio tra Agnone e Borgo San Dalmazzo, per onorare la memoria del "prete giusto", come lo definì Nuto Revelli.

L’incontro è stato reso possibile grazie ai contatti tra la sindaca Robbione e l’onorevole Chiara Gribaudo, e promosso da Michele Petraroia. Il gemellaggio, se realizzato, vedrà la partecipazione dell’ANPI nazionale e locale, della diocesi di Trivento, e coinvolgerà le scuole dei due paesi. Tra le proposte, c’è l’intitolazione di una piazza ad Agnone a Don Raimondo Viale e l’organizzazione di convegni nelle due città in occasione di date simboliche. Un progetto che unirà le regioni del Molise e del Piemonte nel ricordo del coraggio e dell'umanità di Don Raimondo Viale.