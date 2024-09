Doppio evento a Isernia per dire NO alla violenza sulle donne

Domenica 22 settembre 2024 è stata una giornata importante per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne a Isernia, con due iniziative di grande impatto, entrambe organizzate dall'Associazione ME TOO.

La mattina del 22 settembre, alle ore 11:00 presso il Parco della Stazione di Isernia, è avvenuta la consegna di oltre duemila lavori realizzati per il progetto Viva Vittoria Isernia. Questo progetto, che culminerà nelle giornate del 23 e 24 novembre 2024 in Piazza Andrea d’Isernia, prevede una grande installazione di coperte fatte a mano per sensibilizzare il pubblico sulla violenza contro le donne. Le coperte saranno poi oggetto di una raccolta fondi a favore del Centro Antiviolenza APS Liberaluna ETS - Campobasso. La collaborazione include anche l'Associazione Viva Vittoria OdV, ideatrice dell'iniziativa.

Sempre il 22 settembre, alle ore 16:00 presso il PalaFraraccio di Via Giovanni XXIII a Isernia, si è tenuto l’evento sportivo Facciamo muro contro la violenza sulle donne. La Volley Isernia ha aderito con entusiasmo all’iniziativa con una manifestazione che ha visto l’esibizione dei gruppi MaxiVolley e Prima Divisione. Questo evento rappresenta un modo simbolico per "costruire un muro" contro la violenza di genere, coinvolgendo sport e comunità.

Entrambi gli eventi fanno parte della stessa campagna di sensibilizzazione dell'Associazione ME TOO, che mira a diffondere consapevolezza e a raccogliere fondi per combattere la violenza sulle donne.