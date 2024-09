Valentina: Giovani oltre le apparenze, sogni, impegno e autenticitÃ 

La prima cosa che colpisce di Valentina Brunetti di Agnone è la sua bellezza, nel senso più classico del termine: alta, magra, con lineamenti quasi perfetti, un sorriso che le illumina gli occhi e il viso. A soli 17 anni, Valentina frequenta l'ultimo anno del liceo artistico di Isernia. La società spesso ci riempie di stereotipi e pregiudizi, tanto che, vedendo una ragazza così bella, ci si aspetterebbe che il suo sogno sia fare la modella. Ma quando le chiedi se le piacerebbe intraprendere quella strada, la sua risposta è un sorprendente e deciso "no", come se l'idea stessa fosse del tutto estranea alla sua persona.

Chiedendole poi dei social media, ci si aspetterebbe che, come molti suoi coetanei, li usi abitualmente. Anche qui, però, Valentina stupisce con un netto rifiuto, preferendo mantenere una certa distanza da quel mondo virtuale. Con calma e serenità, racconta che il suo vero sogno è quello di continuare gli studi in architettura.

Durante l'estate, anziché andare in vacanza, ha scelto di lavorare in un locale che funge da caffetteria, pub e ristorante enogastronomico, dimostrando una maturità non comune per la sua età.

Inoltre, Valentina racconta di aver partecipato ad un progetto promosso dall'INPS con la sua scuola– Quattro murales al quinto piano del palazzo che ospita la sede provinciale dell’Inps di Isernia sono stati realizzati dagli studenti del Liceo Artistico ‘Manuppella’. l'istituto frequentato da Valentina. Sulle pareti del corridoio che conduce agli uffici della direzione provinciale, i ragazzi hanno interpretato il tema "Il futuro nelle mani", raffigurando le principali attività svolte dall’Inps.

Questo progetto non solo mette in evidenza le competenze artistiche degli studenti, ma rappresenta anche un’importante occasione di riflessione sul ruolo sociale delle istituzioni. Valentina e i suoi compagni hanno così avuto l'opportunità di esprimere la propria creatività attraverso un'opera d'arte pubblica, contribuendo a rendere più accoglienti e significativi gli spazi della sede dell'Inps.

L’impegno di Valentina, sia nello studio sia nei progetti extracurricolari come questo, dimostra chiaramente che i giovani non sono affatto superficiali. Non tutti inseguono sogni legati al mondo dello spettacolo o dell’apparenza: molti coltivano passioni autentiche, perseguono obiettivi ambiziosi e concreti e si impegnano con serietà, dimostrando una genuina voglia di vivere e contribuire al proprio futuro e a quello della comunità.