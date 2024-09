Feste LiberEtÃ  : Il Sindacato Pensionati CGIL Molise conclude ad Agnone

Il Sindacato Pensionati CGIL Molise invita la cittadinanza a partecipare alla conclusione delle Feste di LiberEtà che si terrà giovedì 26 settembre 2024 ad Agnone. L'evento avrà inizio alle ore 9:30 presso il Duca del Sannio, situato in Via Guglielmo Marconi n. 26/28.

Questa iniziativa rappresenta un'importante occasione di discussione e convivialità, aperta a tutti coloro che vogliono confrontarsi su tematiche di interesse per i pensionati e non solo. Sarà un momento per riflettere insieme sui diritti e le opportunità per le fasce più vulnerabili della società, in un clima di festa e partecipazione.

La CGIL invita tutti a non mancare a questo appuntamento, per condividere idee e costruire un futuro migliore per la comunità.