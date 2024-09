Agnone in Allerta: La chiusura della Filiale BPER mobilita cittadini e politici. Il Consigliere Greco scrive ai Vertici della Banca

La notizia della possibile chiusura della filiale BPER di Agnone ha sollevato un’ondata di preoccupazione tra i cittadini, già impegnati in una raccolta firme contro la decisione dei vertici bancari. La comunità locale, che affronta già la carenza di infrastrutture e servizi, considera questo sportello bancario un servizio essenziale per il proprio sostentamento economico.

In risposta a questa situazione, il consigliere regionale Andrea Greco ha scritto una lettera ai vertici della BPER, inclusi il direttore generale Gianni Franco Papa e il presidente del Consiglio di Amministrazione Fabio Cerchiai. Nella lettera, Greco esprime la sua forte opposizione alla chiusura, sottolineando il ruolo cruciale che la filiale di Agnone ha svolto nel supportare non solo i cittadini, ma anche le imprese locali, soprattutto nel contesto del Superbonus.

La filiale ha infatti rappresentato un punto di riferimento per molte piccole e medie imprese, offrendo politiche creditizie flessibili e personalizzate che hanno consentito a molte attività di affrontare le sfide economiche. La direttrice della filiale, Dottoressa Nadia Sacchetti, è vista come una figura chiave, capace di rispondere alle esigenze locali con un approccio proattivo.

Il consigliere Greco evidenzia come la chiusura della filiale non sarebbe solo una questione logistica, ma metterebbe a rischio la stabilità economica e sociale del territorio, compromettendo un legame di fiducia costruito nel tempo. Nella lettera, Greco invita i vertici della banca a riconsiderare la loro decisione, sottolineando l'importanza di mantenere una presenza bancaria solida e integrata nel tessuto socio-economico locale.

In aggiunta, è stato fissato un incontro presso il Comune, a cui parteciperanno il direttore della filiale, il sindaco Daniele Saia e alcuni imprenditori locali, per discutere della situazione e cercare soluzioni alternative.

La mobilitazione dei cittadini e l’azione del consigliere Greco rappresentano un importante segnale di unità e determinazione per proteggere un servizio considerato vitale per la comunità di Agnone e dell’Alto Molise. La speranza è che il dialogo possa portare a una soluzione positiva, salvaguardando così un istituto di credito che ha dimostrato di essere un alleato strategico per il territorio.

La nota integrale del consigliere regionale Andrea Greco

Egregi Signori,

Con la presente, desidero sottoporre alla Vostra attenzione una questione di estrema importanza per la comunità di Agnone, in provincia di Isernia, legata alla notizia, ormai di dominio pubblico, della possibile chiusura della filiale BPER della nostra città.

In qualità di Consigliere Regionale del Molise e come rappresentante dei cittadini, mi faccio portavoce della profonda preoccupazione che ha colpito la comunità locale in seguito a questa notizia. La filiale BPER di Agnone ha svolto, e continua a svolgere, un ruolo cruciale non solo come istituto di credito, ma come punto di riferimento per i cittadini e le imprese di tutto l’Alto Molise. Basti pensare al sostegno concreto offerto negli ultimi anni, quando BPER è stata l'unica banca della zona a permettere la cessione del credito per il Superbonus, un'opportunità che ha contribuito al rilancio economico di molte famiglie e aziende del territorio.

Oltre alla gestione del Superbonus, la BPER ha assunto negli anni un ruolo fondamentale nel supporto alle imprese locali, offrendo politiche creditizie flessibili e in linea con le esigenze del territorio. Le piccole e medie imprese dell'Alto Molise hanno trovato nella filiale di Agnone un interlocutore strategico per affrontare le sfide economiche, sia in termini di investimenti che di gestione del capitale circolante. In un contesto economico fragile, BPER ha offerto linee di credito personalizzate, permettendo alle imprese di mantenere livelli di crescita sostenibili nonostante le difficoltà congiunturali.

Molti imprenditori locali riconoscono nella Dottoressa Nadia Sacchetti, Direttrice della filiale, una figura di riferimento che ha saputo interpretare le politiche del credito con un approccio proattivo e vicino alle esigenze del territorio. Il suo operato non si è mai limitato alla concessione di finanziamenti, ma ha saputo comprendere le dinamiche locali e le necessità delle imprese, offrendo soluzioni mirate per sostenere lo sviluppo economico e la produttività.

Grazie a questo modello di banca territoriale, che unisce la solidità di un grande istituto bancario alla capacità di dialogare direttamente con il tessuto economico locale, molte imprese hanno potuto resistere e ripartire dopo momenti di crisi. La filiale di Agnone, attraverso politiche creditizie calibrate, ha rappresentato un vero e proprio supporto economico per il territorio, che oggi più che mai necessita di una presenza bancaria solida e radicata nelle realtà produttive locali.

La preoccupazione che la chiusura della filiale possa compromettere la stabilità economica e sociale del nostro territorio è tangibile. I cittadini di Agnone e dell'Alto Molise vedono in BPER un riferimento sicuro, non solo per i servizi bancari, ma anche per il suo ruolo attivo nel sostenere il tessuto economico locale. La perdita di tale presidio non rappresenterebbe solo una questione logistica, ma sancirebbe la fine di un legame costruito su anni di fiducia reciproca.

Mi sento, pertanto, in dovere di esprimere formalmente la mia opposizione alla chiusura della filiale di Agnone, e lo faccio non solo come rappresentante delle istituzioni, ma anche come correntista di lungo corso della Vostra banca. Mi unisco alle voci di tanti altri cittadini che, nel caso di chiusura della filiale, sono pronti a trasferire i propri conti presso altri istituti di credito, qualora venisse a mancare non solo la sede fisica, ma anche il punto di riferimento professionale e umano rappresentato dalla Dottoressa Nadia Sacchetti.

Vi invito, dunque, a rivedere questa decisione, valutando attentamente l’impatto che tale chiusura avrebbe su una comunità che ha sempre considerato BPER un alleato strategico. La presenza di un istituto di credito ben radicato e integrato nel tessuto socio-economico locale, come la filiale di Agnone, è e continuerà a essere di fondamentale importanza per il nostro territorio.

Confido che possiate scongiurare questa chiusura e continuare a camminare al fianco della comunità agnonese, che ha riposto fiducia in BPER.

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e, con fiducia, attendo un Vostro cortese riscontro.