Paglione, Sindaco di Capracotta: L’Autonomia Differenziata minaccia il Sud Italia e aumenta le disuguaglianze

Mentre l'attenzione degli italiani è distratta da questioni personali come le vicende dell’ex Ministro Sangiuliano e dai premi elargiti a Meloni da Elon Musk, l'autonomia differenziata avanza in modo preoccupante, senza che il Parlamento venga coinvolto. Questo sviluppo, che potrebbe avere conseguenze devastanti per le regioni più vulnerabili, è il risultato di decisioni prese da commissioni e comitati lontani dagli occhi dell'opinione pubblica.

A sollevare queste preoccupazioni è stato il sindaco di Capracotta, Paglione, che ha denunciato come si stiano per definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), progettati sulla carta per garantire un supporto alle regioni più deboli. Tuttavia, come ha messo in luce un'inchiesta del quotidiano “Il Manifesto”, i meccanismi decisionali sono dominati da esperti e tecnici di fiducia delle regioni del Nord, in particolare del Veneto, che hanno già dimostrato di voler favorire le loro posizioni.

La proposta di stabilire i fabbisogni finanziari delle regioni mantenendo invariati i saldi, avanzata dalla Commissione tecnica, non farà che redistribuire risorse a favore dei più forti, piuttosto che dei più deboli. I criteri utilizzati per definire i LEP, tra cui il costo della vita, penalizzano ulteriormente il Sud, dove la situazione economica è già critica.

In questo contesto, l’unica speranza resta il referendum abrogativo della legge Calderoli, per il quale la comunità ha fornito un significativo contributo di firme. Questo è un chiaro messaggio politico: le regioni del Sud, e in particolare le aree interne, non possono subire un ulteriore colpo di grazia da un’autonomia differenziata che potrebbe accentuare le disuguaglianze già esistenti.

Paglione invita tutti a far sentire la propria voce per affrontare una questione che potrebbe avere conseguenze devastanti prima che sia troppo tardi.