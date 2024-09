Roberti: Un molise piÃ¹ sociale attraverso l'inclusione e la protezione sociale con 9 milioni di euro per borse di studio universitari

La Regione Molise ha approvato la scheda d'intervento sull'assegnazione di borse di studio, provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario nell'ambito del programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021-2027, Priorità 6 'Un Molise più sociale attraverso l'inclusione e la protezione sociale'.

La dotazione complessiva dell'azione è di 4.285.714,29 euro, così suddivisa: per l'Anno Accademico 2023/2024 900mila euro; per l'Anno Accademico 2024-2025 2.100.000 euro; per l'Anno Accademico 2025/2026 1.285.714,29 euro.

A tali somme si aggiungono quelle relative ai proventi della tassa per il diritto allo studio, che vale per ciascuno Anno Accademico circa 1.200.000 euro, che la Regione Molise riverserà all'ESU.

L'azione verrà gestita, in qualità di soggetto beneficiario, dall'Ente per il diritto allo Studio Universitario, quale ente strumentale della Regione Molise.

I destinatari dell'intervento sono gli studenti iscritti presso le istituzioni presenti sul territorio regionale: Università degli Studi del Molise, Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso, Scuola Superiore per mediatori linguistici del Molise Campobasso, Conservatorio Statale di Musica "Lorenzo Perosi" di Campobasso.

Gli investimenti dell'obiettivo specifico 4.8 del PR Molise FESR FSE+ sono indirizzati anche al supporto al diritto studio universitario, inteso come garanzia di un diritto ad accedere a tutte le opportunità di formazione e istruzione, del sapere e delle competenze per sostenere le pari opportunità nella costruzione di qualificati percorsi professionali e lavorativi, con particolare attenzione agli studenti capaci, meritevoli e in difficili situazioni economiche, rimuovendo al massimo gli ostacoli, in particolare di tipo economico, che limitano o impediscono tale accesso.

"Per il triennio 2024 - 2026 – hanno commentato il Presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, e l'Assessore Gianluca Cefaratti – abbiamo previsto quasi nove milioni di euro di borse di studio per gli studenti universitari, con la possibilità di aumentare la dotazione finanziaria, attraverso la rimodulazione di risorse del Programma Molise FESR FSE+".

La Determinazione Dirigenziale n .5196 è dello scorso 21 settembre. La Regione Molise prosegue la propria azione di vicinanza ai cittadini, anche senza sbandierare tutto quello che si sta portando avanti. L'importante è raggiungere gli obiettivi prefissati. E in questa misura, la Regione Molise sarà vicina a tutti quegli studenti meritevoli, che grazie al supporto della borsa di studio potranno realizzare il proprio obiettivo accademico, in vista dell'ingresso nel mondo del lavoro".