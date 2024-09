Stellantis, Cassa integrazione per i 2 mila dipendenti di Termoli

Cassa integrazione per tutto lo stabilimento Stellantis di Termoli nella settimana dal 14 al 20 ottobre prossimo.

La conferma arriva dalle organizzazioni sindacali.

L'azienda automobilistica, in via cautelativa, ha richiesto la cig ordinaria per il reparto Fire e Motori Gse, T4 e V6.

L'unità cambi dell'impianto automobilistico è attualmente chiusa in vista della realizzazione della Gigafactory, progetto "paralizzato" in attesa di un'evoluzione sulla ricerca delle batterie e le divisioni motori endotermici starebbero in "sofferenza".

Di conseguenza la nuova richiesta di cassa integrazione da parte di Stellantis per i circa 2 mila lavoratori dipendenti.