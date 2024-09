Pediatra di Libera Scelta - Zone carenti di Bojano, Termoli e Agnone. Assessore Cefaratti: Soluzione in vista

Pediatra di Libera Scelta - Zone carenti di Bojano, Termoli e Agnone, a comunicarlo e' l'assessore Gianluca Cefaratti https://www.facebook.com/share/p/cGArR8T4iw1cgH37/

Con nota a firma del Commissario ad acta Avv. Bonamico, del Subcommissario Dott. Di Giacomo e del Direttore Generale per la Salute Dott.ssa Gallo, indirizzata alla Direzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Molise, sono state motivate e individuate le Zone carenti di Bojano, Termoli e Agnone per le quali dovranno essere adottate le procedure per l'assegnazione di incarichi al fine di colmare il fabbisogno assistenziale attuale e futuro.