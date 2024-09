Tumori: intervento innovativo al Cardarelli di Campobasso

Il paziente, molisano, sta bene ed è tornato alla sua vita normale il giorno successivo alla procedura.

"Questo risultato - si legge in una nota dell'Università del Molise - è stato reso possibile grazie alla collaborazione che l'ateneo sta attuando con i centri di riferimento italiani per la cura dei tumori, tra cui l'Istituto pancreas di Verona e l'Università di Milano, che ha permesso al professore Carrafiello, ordinario di Radiologia e primario della Radiologia interventistica del Policlinico, di essere in Molise per 'tutorare' i colleghi nello svolgere la procedura. Negli ultimi mesi, lavorando in collaborazione con l'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) - prosegue la nota - siamo riusciti a curare con successo numerosi pazienti affetti da tali neoplasie e per questo vanno ringraziati tutti i colleghi coinvolti nel processo diagnostico e terapeutico e gli operatori socio-sanitari e del comparto infermieristico senza i quali tali risultati sarebbero impensabili".