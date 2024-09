Incidente stradale a Monteroduni: collisione tra furgone e auto, tre feriti

Poco dopo le 15 di oggi 29 settembre 2024 all’altezza della Zona Industriale di Monteroduni due mezzi sono entrati in collisione. Un furgone con due persone a bordo e un’auto con una persona a bordo rimasta incastrata nell’abitacolo. I Carabinieri giunti per primi sul luogo dell’incidente hanno immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Isernia per estricare l’autista dell’auto.

Operazione eseguita dai Vigili del Fuoco di Isernia giunti rapidamente sul posto. Le tre persone coinvolte nell’incidente sono state tutte condotte all’ospedale per le cure del caso dal personale del soccorso sanitario 118.

Durante le complesse operazioni di soccorso e per i rilievi dei dati del sinistro la statale è stata interdetta al traffico in entrambi i sensi.

Presenti anche personale della Guardia di Finanza.