Il Sindaco Saia annuncia l’inaugurazione del Nuovo Palazzetto di Agnone per Novembre e investimenti nelle Strutture Sportive

Il sindaco di Agnone Daniele Saia in una nota ragguglia la cittadinanza sull'avanzamento dei lavori nelle infrastrutture sportive. Recentemente ha ricevuto la visita dei tecnici ministeriali del bando “Sport e Periferie” al palazzetto dello sport, dove sono stati effettuati sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Gli esperti hanno espresso pareri positivi e apprezzato l’impegno del Comune e della ditta coinvolta.

Il progetto è in fase di completamento, con l’inaugurazione della nuova struttura prevista tra metà e fine novembre. Inoltre, l’Amministrazione è pronta a investire circa 20 mila euro per la realizzazione di un nuovo fondo in erba nel campetto coperto vicino al palazzetto, che consentirà di ospitare partite di calcio e tennis.

Il Comune ha stanziato ulteriori 20 mila euro per la ristrutturazione del secondo spogliatoio dello stadio “Civitelle”, complementando i lavori già completati nel primo spogliatoio. Questo garantirà a tutte le squadre calcistiche spazi adeguati e dotati di tutte le comodità.

Infine, con il completamento dei lavori alla piscina comunale, per la quale sono in corso sforzi per reperire ulteriori fondi, Agnone si prepara a rafforzare la sua posizione come polo di attrattività sportiva nell'Alto Molise.