Festa dei Nonni: Un abbraccio di musica e gioia tra studenti e nonni alla Casa di Riposo San Bernardino di Agnone

Oggi, la Casa di Riposo San Bernardino di Agnone ha vissuto una giornata di pura gioia in occasione della Festa dei Nonni, un evento speciale che ha unito generazioni in un clima di affetto e allegria. Gli ospiti della struttura hanno festeggiato con entusiasmo insieme agli studenti dell'ITIS, del Liceo Scientifico e dell'Istituto Alberghiero, creando un'atmosfera di condivisione e spensieratezza.

I giovani, con i loro organetti, hanno intrattenuto gli anziani con melodie vivaci, mentre le danze hanno animato il piazzale all'aperto antistante la struttura, facendo sorridere e divertire tutti. È stato un momento magico in cui i volti degli ospiti si sono illuminati, rivelando quanto sia importante mantenere vive le tradizioni e i legami intergenerazionali.

L'evento ha visto anche la partecipazione dei familiari, che hanno accolto con gioia l’iniziativa, applaudendo l'impegno e la sensibilità dei ragazzi. Il personale della struttura ha contribuito a rendere la festa ancora più speciale, organizzando un'accoglienza calorosa e attenta.

Questo gesto di affetto da parte dei giovani e della dirigenza scolastica, della struttura stessa, rappresenta un esempio di come le nuove generazioni possano imparare dai più anziani e come, insieme, possano costruire un legame profondo che supera le differenze di età. La Festa dei Nonni è stata quindi non solo una celebrazione, ma anche un'opportunità per riflettere sull'importanza della famiglia e della comunità.

La Casa di Riposo San Bernardino ha dimostrato che la musica e la danza possono unire le persone, regalando momenti indimenticabili che rimarranno nel cuore di tutti i partecipanti. Un grazie va a tutti coloro che hanno reso possibile questa bella giornata, unendo giovani e anziani in un abbraccio di amore e serenità. Presente all'evento il Rettore del Pontificio Seminario Regionale Abruzzese-Molisano “S. Pio X”, per il sessennio 2021-2027 amico dell'avvocato Vincenzo Scarano titolare della casa di riposo.