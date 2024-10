Molise Acque scrive a 46 Comuni, 'chiudete l'acqua' Sindaco Casacalenda replica, sacrifici da estate 2023, ora basta

Così la sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto, impegnata da tempo a fronteggiare la carenza di acqua nel paese e alla chiusura pomeridiana nel paese non ci sta e alza il tono della voce.

"La comunità di Casacalenda - aggiunge - ha già fatto quanto poteva in termini di sacrifici per lungo tempo. Ora basta.

L'apporto idrico è di nuovo troppo poco per le esigenze della nostra comunità e siamo costretti a chiudere nuovamente il pomeriggio dalle 14 alle 18: onestamente non mi sembra corretto.

Oggi pomeriggio si terrà il Comitato d'ambito Egam nel quale porterò avanti con forza la necessità di collaborare tra tutti i comuni per stabilire un equilibrio su tutta la Regione e tentare di superare questa crisi".

La Lallitto conclude rassicurando le famiglie degli studenti del paese. "Le scuole restano sicure dal punto di vista igienico perché questa estate abbiamo fatto installare serbatoi dedicati all'interno del plesso".