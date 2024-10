Il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, incontra il nuovo prefetto Giuseppe Montella

Il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, ha ricevuto questa mattina in via Berta la visita del nuovo Prefetto Giuseppe Montella.





“Il dialogo con il dottor Montella è stato positivo e concreto. Abbiamo discusso della storia della Provincia e delle prospettive di sviluppo socioeconomico. Un confronto su passato, presente e futuro per meglio definire le sfide che i nostri territori devono affrontare.

Il Prefetto ha espresso la volontà di collaborare con tutte le istituzioni per garantire sicurezza e legalità nei 52 Comuni di competenza. Uno spirito di cooperazione pienamente condiviso dall’Amministrazione provinciale, siamo pronti a unire le forze quanto di nostra responsabilità.

Al dottor Montella i migliori auguri per il suo nuovo incarico. Con la sua professionalità e la sua tenacia, frutto di anni di esperienza in diverse Prefetture, saprà agire con efficacia e lungimiranza per il bene delle nostre comunità”. Così il presidente Daniele Saia.