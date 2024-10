Weekend all’insegna delle auto d’epoca da collezione con il raduno: “150 Miglia nel Sannio storico” che farà tappa in Molise.

Molise protagonista del raduno di auto d’epoca: “150 miglia nel Sannio storico” che, tra sabato e domenica, farà tappa nella provincia di Isernia.

Una tre-giorni di eventi per celebrare le auto storiche alla ricerca del luoghi di interesse culturale e turistico del Sannio molisano che sarà “attraversato” da 40 esemplari di quattro ruote d’antan, appositamente selezionate dai club organizzatori dell’evento: il “Club Ruote Storiche di Benevento” (presieduto da Michele Benvenuto), il “Legendary Classe Club” di Bracciano (presieduto da Carmine Fallarino) ed il “Club Amici della Stella” di Caserta (presieduto da Carmine Dello Stritto).

Dunque, il Sannio molisano vedrà l’arrivo della carovana di vetture che si sposterà attraverso un tour nella provincia di Isernia con visite a Pietrabbondante, Vastogirardi e Capracotta (giornata di sabato). Gli equipaggi effettueranno visite guidate nel centro storico di Pietrabbondante (sabato mattina) come pure a Vastogirardi ed a Capracotta (sabato pomeriggio). Sabato sera, il carosello di auto d’antan proseguirà alla volta di Agnone. Proprio qui, domenica 6 Ottobre, le vetture resteranno in mostra statica nella centralissima piazza Unità d'Italia con un programma cerimoniale al quale presenzieranno anche le Autorità cittadine. In giornata, è prevista una visita alla pontificia fonderia di campane “Marinelli ed una passeggiata per il centro storico. La consegna delle targhe ricordo avverrà al termine di un pranzo conviviale. Il presidente del Club “Ruote Storiche di Benevento, Michele Benvenuto tiene a precisare: “Siamo fieri di esser giunti alla quarta edizione del raduno di auto d’epoca “150 Miglia nel Sannio Storico” che, quest’anno in particolare, ha visto l’iscrizione di vetture rare sia dal punto di vista storico che meccanico. Esemplari di notevole interesse sportivo e collezionistico che, sono sicuro, non deluderanno le aspettative dei presenti e di chi ama il comparto automobilistico. I 40 equipaggi, provenienti da diverse parti d’Italia, avranno altresì l’opportunità di visitare il Molise e di apprezzare le emergenze storico-artistiche e culturali di questa regione”.